Evra: Tavuk sayesinde Manchester'a transfer oldum

Futbolu bırakan Patrice Evra, kariyeri ile ilgili en ilginç anılarından birini 2004 yılında yaşadığını itiraf etti.

Players Tribune için özel bir röportaj veren Evra, "İnsanlar Monaco ile oynadığımız Şampiyonlar Ligi finalini konuşuyor ancak benim en ilginç anım bir U21 maçından sonra oldu. Ayağıma darve aldım ve hastaneye gelen o dönemki teknik direktörüm Didier Deschamps'a 'Ne oynaması, yürüyemiyorum bile!' dedim. Ancak takımın bana ihtiyacı vardı. Doktorlar çok şey denedi ancak olmadı." ifadelerini kullandı.

"4 AY BOYUNCA TAVUKLA OYNADIM"

Sözlerine devam eden Evra, "4 ay boyunca tavukla oynadım ve performansım çok iyiydi. Bu sayede ManU'ya bile transfer oldum.

Sonra kulüp çalışanlarından bir tanesi 'Neden eski usül bir yöntem denemiyorsun?' diye sordu. Ona 'nasıl yani?' diye sordum. Bana 'Bir tavuk parçasını kramponuna yerleştir ve bitsin' dedi. Kulağa çılgınca geliyordu ancak kendimi bir kasapta buldum"

"Biri 42.5, biri 44 yeni kramponlar sipariş ettim. Büyük olana tavuğu yerleştirdim. Sakat olan ayağıma... Topla bu şekilde oynadım ve kendimi iyi hissettim. Her maç öncesi kasabı ziyaret etmeye devam ettim. Annem, israf ettiğimi duysa bana kızardı!" açıklamalarıyla sözlerini noktaladı.

2006 yılında Monaco'dan Man Utd'a 8 Milyon Euro karşılığında transfer olan Evra, 2014 yılına kadar burada forma giydi ve akabinde Juventus'a gitti. Evra, son olarak Marsilya ve West Ham'da oynadıktan sonra futbolu bıraktı.