F1'de 16. yarış Rusya'da koşulacak

Dünya Şampiyonası'nda Sezonun 16. yarışı Rusya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 30 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.
Rusya'nın Soçi kentiyle aynı adı taşıyan 5,848 kilometrelik pistte, 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış ise 30 Eylül Pazar günü TSİ 14.10'da gerçekleştirilecek.
Şampiyonayı lider götüren Mercedes takımının pilotu Lewis Hamilton 7, Ferrari'den Sebastian Vettel 5, Red Bull-TAG Heuer sürücülerinden Daniel Ricciardo 2, Max Verstappen ise bir kez podyumun zirvesine çıkmıştı.