F1'de büyük değişim öncesi son sezon

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası, 2017 kurallarıyla ortaya çıkan ve birçok pistin tur rekorunu kıran otomobilleri, son kez izleme fırsatı sunacak.

Takım mühendislerinin, 3 yıl önceki kural değişikliğinden itibaren gösterdiği gelişimle F1 tarihinin en hızlısı haline gelen araçların devri, yarış içindeki geçiş sayısının azalması sebebiyle 2021'de kapanacak.

Çünkü mevcut otomobilleri takip etmek, yüksek yere basma kuvveti üreten aero parçalardan kaynaklanan türbülans yüzünden zorlaşıyor.

Seyir zevkini düşüren bu konuyu çözmek isteyen Formula 1 yönetimi, çareyi, araçların aerodinamik yapısıyla ilgili radikal değişiklikler yapmakta buldu.

Bu nedenle 2017'de temas yüzeyi geniş lastiklerle donatılan, uzayan ve genişleyen F1 otomobilleri, 2020'de son kez pistlere çıkacak.

YARIŞ TAKVİMİ KORONAVİRÜS TEHDİTİ ALTINDA

Dünyanın en çok izlenen spor etkinliklerinden Formula 1'in yeni sezonu, 15 Mart'taki Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak.

2020'deki yarış sayısı, Almanya'nın yerine Vietnam ve Hollanda'nın eklenmesiyle F1 tarihinin rekoru olan 22'ye yükseldi. Hollanda, 1985'ten bu yana, Vietnam ise tarihinde ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak.

Fakat birçok spor organizasyonu gibi Formula 1 de Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının tehdidi altında. Artan sağlık endişeleri, 19 Nisan'da Çin'in Şanghay kentinde düzenlenmesi planlanan sezonun 4. ayağının ertelenmesine sebep oldu.

Ayrıca 22 Mart'ta Bahreyn'de düzenlenecek sezonun 2. yarışına, seyirci alınmamasına karar verildi. Böylece 2020 Bahreyn Grand Prix'si, 1950'den beri düzenlenen F1 tarihinde seyircisiz koşulacak ilk yarış olacak.

Bir açıklama gelmese de virüsün görüldüğü ülkelerden Vietnam'daki yarışın akıbeti de belirsizliğini koruyor. Vietnam Grand Prix'sinin 5 Nisan gibi yakın bir tarihte olması, Formula 1 yönetimi ve Uluslararası Otomobil Federasyonu'nu (FIA) düşündürüyor.