F1'den takımlara mayıs sonuna kadar süre

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Formula 1 takımlarının yeni motor kurallarını uygulaması için Mayıs ayının sonuna kadar süre verdi. FIA; takımların mevcut 1.6 litrelik turbo hibridlerin basitleştirilmiş versiyonunu kullanmalarını istiyor. Bu konuda toplantı yapan FIA, kararı takım yöneticilerine iletti.

6 HAFTADA KISA BİR SÜRE VERİLDİ

Şimdiye kadar 4 takım motor üreticisi yeni istekleri reddederken; FIA, turboşarjdan enerji sağlayan ve MGU-H ismi verilen sistemin kaldırılmasını istiyor. FIA ve F1 haklarının sahibi Liberty Media, bu sistemin motorların yakıt verimliliğini artırdığını ancak gereksiz karmaşıklık ve masraf getirdiğini savunuyor. Buna karşın arka akstan enerji elde eden hibrit sistem 2021 için korunacak ve daha neredeyse daha güçlü hale getirilecek. Mercedes, Ferrari, Renault ve Honda'nın aralarında olduğu 4 Formula 1 motor üreticileri ise MGU-H'nin devamını istedi; kaldırılmasının tamamen yeni bir motor tasarlanması anlamına geldiği konusunda FIA'nın kararına karşı çıkıyor.

2021 yılında bu sporun yenilenmesi hedeflenirken; halihazırdaki kuralların yeni üreticileri bu spora çekme konusunda FIA ve F1 arasında anlaşmazlık yaşanıyor. Tartışmaların motor üzerine yaşanırken; diğer yandan gelir dağılımı, maliyet kontrolü ve otomobillerin yarışlara katılması için yapılan değişiklikler de F1 takımları arasında sorun oluşturuyor. Bunlar 6 Nisan'da Bahreyn Grand Prix'sinde su yüzüne çıktı. Mercedes patrono Toto Wolff mevcut durumla ilgili "Tartışmalar için iyi bir başlangıç noktası" diye yorumlarken; Ferrari başkanı Sergio Marchionne, kuralların cazip olmaması durumunda Formula 1'i bırakabileceklerini yineledi.

DEĞİŞEN BAZI KURALLAR

Önde gelen takımların strateji grubu, FIA, F1 ve F1 komisyonu, salı günü bir toplantı yaptı ve 2019'daki kurallardan bazılarının değiştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

*Bir yarış için yakıt miktarı 105 kilogram'dan 110 kilograma çıkarıldı ve bu arabaların daha uzun süre gitmesini kolaylaştıracak.

*Aracın ağırlığını pilottan ayırma düşük kilolu pilotları cezalandırma anlamına gelmeyecek.

*Sürücüler güvenliğini artırmak ve tıbbı kurtarmayı kolaylaştırmak için biyometrik eldivenler giyecek.

Üzerinde tartışmalar yaşanan, bir aracın başka bir aracı takibini ve geçmesini kolaylaştıran ön kanat tasarımının değiştirilmesi konusunda ise bir bilgi verildi.