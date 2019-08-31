F2’de büyük kaza sonrası yarış iptal oldu

Formula 2'nin Belçika Grand Prix'inde yapılan yarışta korkutucu bir kaza yaşandı ve yarış iptal edildi.

Yarışın ikinci turunda Raidillon'da aracının kontrolünü kaybeden Guliano Alesi spin attı ve Anthoine Hubert, rakibinden kaçınmaya çalışırken bariyerlere çarptı.

Darbenin etkisiyle Hubert'in aracı piste geri savruldu ve Alfa Romeo Formula 1'in genç sürücüsü Juan Manuel Correa, Hubert'e çok yüksek hızda çarptı.

İKİ ARAÇ DA İKİYE BÖLÜNDÜ

Kazadan sonra her iki aracın da ikiye bölündüğü görüldü.

Fox Sport, Correa ve Hubert'in bilinçlerinin açık ve hayatta olduklarını duyurdu.

Pilotlardan Marino Sato'nun da kazaya karıştığı ve sonrasında kaza bölgesinden uzaklaştığı görüldü. Kazanın olduğu yerde çok sayıda ilk yardım ekibi bulunurken, yarış kontrol ekibi, yarışın yeniden başlatılmayacağını açıkladı.