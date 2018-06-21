Fabianski, Premier Lig'de kaldı

1 Çağlar Söyüncü: İnşallah Arsenal'de oynarım Bundesliga ekiplerinde Freiburg'da forma giyen Çağlar Söyüncü, Türkiye'den teklif aldığını ancak Arsenal'den gelen teklifi değerlendirmek ve Premier Lig'de oynamak istediğini belirtti.

2 Juventus Emre Can'ı açıkladı Liverpool'la sözleşmesi sona eren Emre Can, Juventus'a transfer oldu. İtalyan ekibi Emre'yi serbest transfer olarak kadrosuna kattı.

3 Galatasaray'ın kombinelerden kazandığı para 2017-2018 sezonunun şampiyonu Galatasaray'da kombineler satışa çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin özellikle Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması ilgili yükseltti.

4 Ozan Tufan La Liga'ya gidiyor Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Ozan Tufan, İspanyol ekibi Girona'ya transfer olacak.

5 Takla atarak taç atışı kullanan kadın futbolcu İranlı futbolcu Milad Mohammadi'nin İspanya maçındaki başarısız taç atışı, akıllara bu atışı daha önce yapabilen futbolcuları getirdi.

6 Ali Koç'a küfreden Yetkiner kovuldu Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde görevine son verdiği Müjdat Yetkiner'in Ali Koç'a küfrettiği ve bu yüzden kulüpten gönderildiği ifade edildi.

7 Rodrigues G.Saray'da kalmak istiyor Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli takımlarından teklifler alan Rodrigues, sözleşmesini uzatmak için görüşmeler yaptığını söyledi.

8 Takla atarak taç kullanmak isteyen futbolcu güldürdü İspanya ile İran arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Son dakikada taç atışı kullanmak için topu eline alan İranlı futbolcunun hareketi izleyenleri güldürdü.

9 İspanya, İran'ı zorlanarak yendi İspanya, Dünya Kupası B Grubu'ndaki 2. maçında İran'ı zorlandığı mücadelede 1-0 mağlup etti ve puanını 4'e çıkardı.