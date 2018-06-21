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Fabianski, Premier Lig'de kaldı

Geçtiğimiz sezon küme düşen Swansea'nin kalesini koruyan Polonyalı file bekçisi, West Ham United'a transfer oldu.

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Fabianski, Premier Lig'de kaldı

Premier League ekibi West Ham United, Swansea City'den Polonyalı kaleci Lukasz Fabianski'yi kadrosuna kattı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

West Ham United Kulübü'nden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Fabianski ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İngiltere basınında, West Ham United'ın bonservis bedeli olarak 7 milyon sterlin ödediği öne sürüldü.

Ülkesinde Lech Poznan ve Legia Varşova ile İngiltere'de Arsenal forması giyen Fabianski, 2014'te Swansea City'ye transfer olmuştu. Polonya'nın 2018 Dünya Kupası kadrosunda yer alan tecrübeli kaleci, geçen sezon Premier League'den düşen Swansea City'de 38 maça çıkmıştı.

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