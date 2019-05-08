Fabinho: Köpek gibi mücadele ettik

Liverpool'un Brezilyalı yıldızı Fabinho, Barcelona'yı 4-0 yenip finale yükseldikleri UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Fabinho'nun maç sonu değerlendirmeleri:

YORGUNLUKTAN ÖLMEK ÜZEREYİM

"Yorgunluktan ölmek üzereyim. Tüm sezon boyunca böyle anlar için çalışıyoruz. Yüzde 100'ünüzle oynamak zorundasınız. Deplasmanda gösterdiğimiz performans iyiydi ama aldığımız sonuçtan ötürü mutsuzduk."





MAÇ BOYUNCA MESSİ'YE YAKIN OYNADIM

"Bugün, fırsatlar elimize geldi. Maçtan sonra taraftarlar muhteşemdi. Tüm takım köpek gibi mücadele etti. Messi'ye yakın oynadım ve topu almasına engel olmaya çalıştım. Performansımdan memnunum."