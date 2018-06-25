Fabregas: Kane büyük kulüpte oynamaya hazır

Tottenham'ın başarılı forvet oyuncusu Harry Kane'in liderliğinde İngiltere, Dünya Kupası'nda emin adımlarlar ilerliyor.

İngiltere'nin açılış maçında takımı adına 2 gol atan Kane, ikinci grup maçında oynadıkları Panama karşılaşmasında da hat-trick yaparak, takımının bir üst tura çıkmasını garantiledi.

PREMİER LİG'İN EN İYİSİ

BBC'ye İngiltere Milli Takımı hakkında konuşan Chelsea'nin yıldız oyuncusu Cesc Fabregas, yaptığı yorumlarda Harry Kane hakkında ifadelere de yer verdi. Fabregas, "Harry Kane büyük ihtimalle Premier Lig'in en iyi santraforu. Artık büyük bir kulüpte oynamaya hazır." şeklinde yorumlarda bulundu.

Ancak Kane'in yakın zamanda Tottenham'dan başka bir kulübe transferi olası görünmüyor çünkü bu yazın başında, kulübüyle 6 yıllık yeni bir kontrat imzaladı. Kane ile Tottenham geçen sezon Chelsea ve Arsenal'in üstünde ligi üçüncü sırada tamamladı ve takımı ile Şampiyonlar Ligi'ne direk katılacaklar.