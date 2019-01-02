Fabregas Monaco yolunda

Cesc Fabregas'ın yeni adresi belli oldu.
Fabregas'ı transfer etmek için Londra'ya kadar giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbul'a eli boş döndü.
HENRY ÇAĞIRINCA HEMEN GİTTİ
L'Equipe'in haberine göre; Chelsea'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan İspanyol yıldız, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco ile anlaştı.
Fabregas, eski takım arkadaşı Thierry Henry'nin çalıştırdığı Monaco ile kısa sürede sözleşme imzalayacak.
Böylece Fenerbahçe'nin, Chelsea'den ayrılacak olan Fabregas için yaptığı girişimler sonuçsuz kaldı.