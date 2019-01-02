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Fabregas Monaco yolunda

Adı Fenerbahçe ile anılan Cesc Fabregas, tercihini Legue 1'den yana kullandı. Yıldız futbolcu, Thierry Henry'nin çalıştırdığı Monaco'yla anlaşmaya vardı.

Fabregas Monaco yolunda
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Cesc Fabregas'ın yeni adresi belli oldu.

Fabregas'ı transfer etmek için Londra'ya kadar giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbul'a eli boş döndü.

HENRY ÇAĞIRINCA HEMEN GİTTİ

L'Equipe'in haberine göre; Chelsea'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan İspanyol yıldız, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco ile anlaştı.

Fabregas, eski takım arkadaşı Thierry Henry'nin çalıştırdığı Monaco ile kısa sürede sözleşme imzalayacak.

Böylece Fenerbahçe'nin, Chelsea'den ayrılacak olan Fabregas için yaptığı girişimler sonuçsuz kaldı.

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