Fabregas: Sezonu bitirme kararı erken alındı

Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan ligler arasında bulunan Fransa Ligue 1 ve Ligue 2'de 2019-20 sezonu geçtiğimiz günlerde alınan kararla sona erdirilmiş ve ligler tescil edilmişti.

Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen Cesc Fabregas, Fransa'daki bu kararın çok erken alındığını düşünüyor.

''BU KONU ÜZERİNE DAHA ÇOK TARTIŞABİLİRLERDİ''

BeIN Sports'a konuşan Fabregas, "Böyle büyük bir kararı neden aldıklarını anlayabiliyorum ama bu karar üzerinde daha çok tartışılabilirlerdi. Bence diğer bütün ligler devam etmek için çalışırken, erken bir karar alındığını düşünüyorum. Her ne olursa olsun insanların sağlığı her şeyden çok daha önemli. Bu dönemde bize söylenenleri yapmak zorundayız. Zor zamanlardan geçiyoruz ama gelecekte her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.