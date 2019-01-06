Fabregas veda etti Monaco'ya gidiyor

Chelsea forması giyen ve Sarri'nin teknik direktörlük görevine gelmesinden sonra çok az şans bulabilen Cesc Fabregas, iddialara göre Monaco ile anlaştı ve resmi imzalar çok kısa bir süre içerisinde atılacak.

İMZA İÇİN FRANSA'YA GİDECEK

Cumartesi günü Chelsea'nin Nottingham Forest'ı FA Cup'ta ağırladığı maça kaptan olarak sahaya çıkan Fabregas, İngiliz basınınca bir veda maçına çıktı. 85. dakikada oyundan alınan oyuncu taraftarlar tarafından alkışlanmıştı. Ayrıca kendisi de tribünleri selamlayarak oyundan çıkmıştı.

Sky Sports'ta yer alan habere göre İspanyol oyuncu Fransız ekibi Monaco ile anlaştı ve gün içinde son detayları çözmek üzere Fransa'ya gidecek. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu İngiltere'de Fulham'ın ilgisine rağmen Güney Fransa ekibini seçti. Fabregas, 2014 yazında Barcelona'dan transfer olduğu Chelsea'de 198 maça çıkıp 22 gol 57 asistle mücadele ett