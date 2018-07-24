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Fabri 6 milyon euro karşılığında Fulham'da

Premier Lig ekiplerinden Fulham, Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Beşiktaşlı kaleci Fabri’yi kadrosuna kattığını duyurdu.

İngiliz kulübünün sitesinden yapılan açıklamada, İspanyol kalecinin 3 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi. Öte yandan Fulham, Fabri’ye ödenecek bonservis bedeli bedeli hakkında bilgi vermedi.

Siyah-beyazlıların 2 sezon önce  Deportivo La Coruna’dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Fabri, Beşiktaş’ta 87 maça çıktı. 30 yaşındaki file bekçisinin siyah-beyazlılar ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

BEŞİKTAŞ AÇIKLADI

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcu Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda Fulham Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Fulham Football Club Limited tarafından şirketimize net 6.000.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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