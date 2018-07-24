Fabri 6 milyon euro karşılığında Fulham'da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Beşiktaşlı kaleci Fabri’yi kadrosuna kattığını duyurdu.
İngiliz kulübünün sitesinden yapılan açıklamada, İspanyol kalecinin 3 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi. Öte yandan Fulham, Fabri’ye ödenecek bonservis bedeli bedeli hakkında bilgi vermedi.
Siyah-beyazlıların 2 sezon önce Deportivo La Coruna’dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Fabri, Beşiktaş’ta 87 maça çıktı. 30 yaşındaki file bekçisinin siyah-beyazlılar ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.
BEŞİKTAŞ AÇIKLADI
Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle;
"Profesyonel futbolcu Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda Fulham Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.
Fulham Football Club Limited tarafından şirketimize net 6.000.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."