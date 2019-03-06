Fabri: Beşiktaş'a dönmek istiyorum

Beşiktaş'ta kaleci operasyonu için düğmeye basıldı. Kartal'ın hedefi eski kalecisi Fabri'yi yeniden kadroya katarak, Loris Karius ile yolları ayırmak.

Sezon başında Fabri 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Premier Lig ekibi Fulham'a satılırken, Karius ise Liverpool'dan 2.5 milyon euro karşılığında 2 sezonluğuna kiralanmıştı.

KARİUS BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Ancak Karius, sezon başında bu yana ortaya koyduğu performansla beklentilerin uzağında kalarak hayalleri yıktı. Beşiktaş yönetiminin bu nedenle sezon sonunda kaleci değişikliğine gitme kararı aldı ancak bu isim Fabri mi yoksa başka biri mi şu an için belirsizliğini koruyor.

PARA ÖNEMLİ DEĞİL DÖNMEK İSTİYORUM

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın "Şu anda gündemimizde değil"n dediği İspanyol file bekçisi Fabri'nin siyah-beyazlı yönetime haber yollayarak, "Beşiktaş'a dönmek istiyorum, ekonomik anlamda da gerekli fedakarlığı göstermeye hazırım" dediği ifade edildi.