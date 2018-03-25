Fabri, Beşiktaş'tan zam istedi

Beşiktaş'ta Fabri sıkıntısı yaşanıyor. Siyah-Beyazlı kulüpten yıllık 1 milyon 250 bin euro alan İspanyol eldiven yönetimin kendisine yaptığı yeni sözleşmeye yanaşmadı. Kulübüyle olan sözleşmesi 2019 yılının Haziran ayında bitecek olan Fabri yönetimin yaptığı 1 milyon 700 bin euroluk yeni teklifi kabul etmedi.

FABRİ 2.5 MİLYON EURO İSTEDİ

Menajeri Efraim ile birlikte Siyah- Beyazlı yöneticilerle bir görüşme gerçekleştiren İspanyol kalecinin yıllığı 2.5 milyon eurodan olmak üzere 5 yıllık yeni sözleşme istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Fikret Orman'ın istenilen rakamı çok bulduğu ve Fabri ile bir görüşme gerçekleştireceği ortaya çıktı. Orman'ın bu rakamı 2 milyon euroya çıkarması bekleniyor.

CELTA VIGO YAKIN TAKİPTE

Beşiktaş Yönetimi, Fabri ile görüşürken İspanyol kulübü Celta Vigo'nun Fabri'nin peşinde olduğu belirlendi. Beşiktaş Fabri ile anlaşma sağlayamadığı takdirde gelecek sezon bonservis bedeli almadan gidecek.