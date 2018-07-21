Fabri Fulham'da

Beşiktaş’ta bir ayrılık daha yaşandı...
NTV Spor'un haberine göre siyah-beyazlıların İspanyol kalecisi Fabri, Fulham’a transfer oldu.
6.4 MİLYON EURO
İngiliz ekibi, Fabri için Beşiktaş’a 6.4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Kısa süre içerisinde İngiltere’ye gidecek olan Fabri, sağlık kontrolünün ardından Londra temsilcisi ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Siyah-beyazlıların 2 sezon önce Deportivo La Coruna’dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Fabri, Beşiktaş’ta 87 maça çıkmıştı.
30 yaşındaki file bekçisinin siyah beyazlılar ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.