1 Benfica'dan Abdülkadir için yeni teklif Benfica Kulübü, Abdülkadir Ömür için bir kez daha Trabzonspor'un kapısını çaldı. Portekiz ekibinin yeni teklifi; 16 milyon dolar artı 2 futbolcu.

2 Fabri Fulham'da Beşiktaş, Fabri'nin transferi konusunda Fulham'la anlaşmaya vardı. İngiliz ekibi bu transfer için siyah-beyazlılara 6.4 milyon euro ödeyecek.

3 Guardiola Denayer'i övdü Denayer'i her sene başka bir takıma kiralayan M.City bu kez tutmayı planlıyor. Menajer Pep Guardiola, Belçikalı savunma oyuncusunu beğendiğini söyledi.

4 Mustafa Cengiz'den UEFA'ya: Bedelini ağır öderler Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübü yeniden inceleme kararı alan UEFA'yı adeta tehdit etti.

5 Comolli Zouma için İngiltere'ye gitti Wilshere ve Bas Dost transferlerinden istediği sonucu alamayan Fenerbahçe'de sportif direktör Comolli, bu kez Chelseali stoper Zouma için Ada'ya gitti.

6 Julia Budd, Talita Nogueira’yı nakavt etti Kadınlar tüy siklet şampiyonu Julia Budd, Brezilyalı yenilgisiz dövüşçü Talita Nogueira’yı 3.rauntta nakavt etti.

7 Cocu, Valbuena'yı istemedi Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu da Aykut Kocaman gibi Valbuena'yı beğenmedi. Hollandalı teknik adamın gönderilecek listesinin başına Fransız futbolcuyu yazdığı öğrenildi.

8 Fabri'nin yerine 2 aday var Fabri'nin transferi konusunda Fulham'la anlaşan Beşiktaş yönetimi, kaleci arayışlarına başladı. Şenol Güneş, Bursaspor'dan Harun Tekin'in alınmasını istiyor.

9 Alman Bild: EURO 2024'ü Türkiye'ye kaptırıyoruz Almanya’nın en yüksek tirajlı gazetesi olarak gösterilen Bild, Almanya Futbol Federasyonu'nun EURO 2024 için endişeli olduğunu yazdı.