Fabri: Taraftarımız rakipleri zorluyor

Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Fabri, İspanyol basınına verdiği röportajında birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"RAKİPLER BU ORTAMDA ZORLANIYOR"

'Taraftar sizin için gerçekten 12. adam mı?' şeklindeki soruyu yanıtlayan Fabri, ''Evet, bu doğru. Maçın ilk dakikasında çok etkileyici oluyorlar. Ben bu ortamlara çok alışık değildim. Rakiplerin bu ortamda zorlandığını biliyorum. Hatta bazen takım arkadaşlarımla iletişim kurmak da zorlaşabiliyor. Aslında bu duruma alışmam kolay olmadı. Bu ortamı çok az stadyumda her hafta böyle görebilirsiniz'' cevabını verdi.

EN GÜÇSÜZ HİSSETTİĞİM ANDI

Dinamo Kiev maçındaki gözyaşlarının hatırlatılması üzerine Fabri ''Kendimi sahada en güçsüz hissettiğim anlardı. Her şey çok iyi gidiyordu. Taraftar her zaman yanımızdaydı ve 5 maçta yenilmemiştik. Kiev maçı felaket oldu. Her şey çok ters gitti. Yapacak hiçbir şey yoktu. İkinci yarıyı oynamamız gerekiyordu. 6-0 kaybetmek utanç verici oldu'' dedi.