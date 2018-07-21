Fabri'nin yerine 2 aday var

Beşiktaş'ta son 2 sezonda ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken Fabri’ye İngiltere Premier Lig ekibi Fulham talip olmuştu.
30 yaşındaki file bekçisi için son olarak 6 milyon Euro’luk teklifte bulunan Ada temsilcisiyle Beşiktaş Yönetimi, anlaşma sağladı.
Taraflar son pürüzleri gidermek için çalışmalarını sürdürürken Kara Kartal, İspanyol kalecinin yerini doldurmak için çalışmalara başladı.
ŞENOL HOCA HARUN'U İSTEDİ
Bu doğrultuda ilk olarak Arsenal’in Kolombiyalı file bekçisi David Ospina’yı gündemine alan yönetim, teknik direktör Şenol Güneş’ten gelen öneri sonrasında rotasını değiştirdi.
Teknik direktör Şenol Güneş’in, Fabri’nin takımdan ayrılması halinde Bursaspor’dan eski öğrencisi Harun Tekin’in siyah-beyazlılara kazandırılmasını ilettiği kaydedildi.
TAKAS ARTI BİR MİKTAR PARA
Bu gelişmenin ardından oyuncunun menajeriyle temas kurup olumlu geri dönüş alan Kara Kartal, zaman kaybetmeden en kısa süre içerisinde Yeşil- Beyazlılar’la resmi görüşmelere başlayacak.
Kara Kartal’ın, 29 yaşındaki eldiveni takas artı bir miktar para formülüyle bitirmeyi planladığı gelen haberler arasında...
Beşiktaş, bu doğrultuda; Mustafa Pektemek, Jeremain Lens, Aras Özbiliz gibi isimleri önerecek.