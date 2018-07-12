Fabri'ye Premier Lig'den teklif var

Bu sezon yeniden Premier Lig'e yükselen Fulham, yeni sezon kalesini Fabri'ye emanet etmek istiyor.

FULHAM'IN TEKLİFİ 3.5 MİLYON EURO

İngiliz ekibi Fabri için Beşiktaş yetkilileri iler bir araya geldi. Fulham, başarılı file bekçi için siyah-beyazlı takıma 3.5 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

3.5 milyon euroyu Fabri için yeterli görmeyen Beşiktaş, bu teklifi geri çevirdi.

8 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Beşiktaş, Fulham'dan bonservis bedeli olarak 8 milyon euro talep etti. İki taraf arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Siyah-beyazlılar tatmin edici bir rakamla teklifin yükseltimesi durumda, transferin gerçekleşmesine sıcak bakıyor.

Beşiktaş, İspanyol file bekçisini 2016 yılında Deportivo'dan bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı.