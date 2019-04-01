Fabri'yi Fenerbahçe de istiyor

Liverpool'dan kiralanan Karius’ta tam anlamıyla hüsran yaşayan Beşiktaş, 6 milyon euroya Fulham’a sattığı Fabri’yi kiralık olarak döndürmeye çalışıyordu.

KAMENİ DE VOLKAN DA YOLCU

Ancak F.Bahçe’nin menajerler aracılığıyla 31 yaşındaki tecrübeli eldivenin nabzını yokladığı ortaya çıktı. Kanarya da tıpkı Beşiktaş gibi Fabri’yi kiralamak istiyor. Kameni zaten istenmiyor. Volkan Demirel’e de sezon sonunda teşekkür edilecek.

FABRİ'NİN TERCİHİ BEŞİKTAŞ

Küme düşmesi beklenen Fulham, Fabri’den memnun kalmamıştı. 2021’e kadar mukavelesi bulunan İspanyol kaleci için en yüksek kiralama bedelini ödeyen taraf, Fulham’ı ikna edecek. Fabri ise Beşiktaş’a daha sıcak bakıyor.