Fabri'yi isteyen iki takım

Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2019 yılının Haziran ayında bitecek olan Fabri, iki İspanyol takımının daha gündemine girdi.

Siyah-beyazlı takımda gösterdiği başarılı performansla bir anda tüm dikkatleri üstüne çeken İspanyol eldivene bu kez Celta Vigo ve Espanyol kulüplerinin talip olduğu ortaya çıktı.

Bu kulüplerin oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaptığı belirlendi.

1 MİLYON 750 BİN EURO

Beşiktaş Yönetimi'nin Fabri ile olan sözleşmeyi uzatmak için acele etmediği ve lig sonunu beklediği öğrenildi.

Siyah-beyazlı yönetimin Fabri için yıllık 1 milyon 750 bin Euro'luk bir teklif sunacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.