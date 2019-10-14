1 Onyekuru ilk kez Galatasaray'la ilgili konuştu Monaco'da mutsuz olan Onyekuru, "Kulübümle anlaşırsanız ben Galatasaray'a dönmek isterim" diyerek yönetime haber yolladı.

2 Tolgay Arslan: Fenerbahçe'de mutsuzum Geçen sezon devre arasında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, sarı-lacivertli ekipte oynatılmadığı için şikayetçi.

3 Fenerbahçe Kolarov'un peşini bırakmıyor Aylarca uğraşmasına rağmen sezon başında Kolarov'u transfer edemeyen Fenerbahçe yönetimi, Sırp yıldızla devre arası bir kez daha görüşecek.

4 Falcao 10 gündür kayıplarda Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao, son olarak PSG maçında oynadı. 33 yaşındaki golcü, 10 gündür ağrıları olduğu için antrenmanlara bile çıkmıyor.

5 Modric ile Bale aynı maçta sakatlandı Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Real Madrid'de, yıldız futbolcular Bale ile Modric, Galler-Hırvatistan maçında sakatlandı.

6 Fransa-Türkiye maçının muhtemel 11'leri A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H grubu 8. maçında deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.

7 Emre Can ve İlkay'dan 'savaşa karşıyız' çıkışı İlkay Gündoğan ile Emre Can, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Alman hükümetinden korkan futbolcular, harekatı desteklemediklerini açıkça dile getirdi.

8 Şenol Güneş, Fransız muhabire gereken cevabı verdi Şenol Güneş, Fransa ile Türkiye arasındaki diplomatik krizle ilgili soruya, 'Şiddeti Amerika, Rusya ya da Fransa durdurup, terörü ülkemize sokmayacaksa, askerimiz de oraya gitmez' yanıtını verdi.

9 Mesut Özil evini satışa çıkardı İngiliz basını, devre arasında Arsenal'den ayrılmaya hazırlanan Mesut Özil'in evini satışa çıkardığını yazdı.