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Falcao 10 gündür kayıplarda

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao, son olarak PSG maçında oynadı. 33 yaşındaki golcü, 10 gündür ağrıları olduğu için antrenmanlara bile çıkmıyor.

Falcao 10 gündür kayıplarda
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Transferi büyük yankı uyandıran Falcao, Galatasaray'da henüz beklenen etkiyi yapamadı. Çıktığı ilk maçta Kasımpaşa'ya gol atan Kolombiyalı, daha sonra oynadığı karşılaşmalarda etkisiz kaldı. 

SALONDA ÇALIŞIYOR

Son olarak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 1-0 yenildiği mücadelede forma giyen deneyimli futbolcu, aşil tendonundaki ağrılar nedeniyle Gençlerbirliği deplasmanına götürülmedi.

Aşil tendon ağrıları olduğu için dinlendirilen 33 yaşındaki yıldızın, yaklaşık 10 gündür takımdan ayrı çalışması kafalarda soru işareti bıraktı.

Salonda bireysel çalışmalarını sürdüren Falcao'nun, 18 Ekim Cuma günü Sivasspor'la TT Stadı'nda oynanacak lig maçını da kaçıracağı öğrenildi.

Falcao'nun, 22 Ekim'deki Real Madrid karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığı kaydedildi.

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