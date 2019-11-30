Falcao ağrı testine girecek

Aşil tendonundaki ağrıları nedeniyle tedavi gören Falcao, sahalara dönüş tarihine de biraz kendisi karar verecek.

Falcao, "Ben bu ağrımla oynarım. Başa çıkarım" derse önümüzdeki hafta Alanyaspor maçında süre alabilir.

"İDMANLARA HERKESTEN ÖNCE GELİYOR"

Kolombiyalı yıldız bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 5 müsabakada 1 gol kaydetmişti.

Falcao'nun kısa sürede takıma dönmelerini beklediklerini ifade eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Falcao bize geldiği zaman sakat değildi diyorum, nitekim sakat adam iki maçı o zeminde oynayabilir mi? Futbol oynamış insanlar bilir, 90 dakika yüksek tempo sakat adam nasıl oynasın? Falcao, herkesten önce idmana geliyor, herkesten sonra gidiyor, böyle bir şey." dedi.