Falcao antrenmanlara başladı

Sivasspor'u 3-2 yenen Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.

Salı günü İspanyol devi Real Madrid'i ağırlayacak olan Cimbom'da sakat futbolculardan iyi haber geldi.

LEMİNA TAKIMA DÖNDÜ

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Mario Lemina, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ise fizyoterapistler eşliğinde sahada takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi.

REAL MADRİD'DE DURUMU BELİRSİZ 4 İSİM VAR

Konuk ekip Real Madrid'de ise sakatlıkları bulunan Asensio ile Nacho bu maçta forma giyemeyecek.

Modric, Bale, Kroos ve Vazquez'in durumu ise belirsizliğini koruyor.