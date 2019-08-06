Falcao, Arda'yla Mondragon'u aradı

Galatasaray Falcao transferinde mutlu sona yaklaşıyor.

Sarı kırmızılıların, yıllık 5.5 milyon eurodan 2+1 yıllık teklifini kabul eden dünyaca ünlü golcü, eski takım arkadaşlarını arayarak Galatasaray’a geleceğinin sinyallerini vermeye başladı.

Radamel Falcao, sosyal medya hesaplarından Galatasaray’a olan ilgisini gösterirken bu kez sarı kırmızılı takımın iki eski kaptanıyla konuştu.

"KARİYERİNDE UNUTAMAYACAĞIN BİR KULÜP OLACAK"

Kolombiyalı yıldızın, Atletico Madrid’den takım arkadaşı ve yakın dostu olan Arda Turan’dan Galatasaray ve İstanbul ile ilgili geniş bilgi aldığı öğrenildi.

Başakşehir’de kariyerini sürdüren Arda Turan, alt yapısından yetiştiği Galatasaray hakkında Falcao’ya, “Kariyerinde unutamayacağın bir kulüp olacaktır” diyerek sarı-kırmızılı kulübe övgüler yağdırdı.

Mondragon'un ise, “Transfer için verdiğin kararın ne kadar doğru olduğunu İstanbul’a adım attığın ilk günden itibaren anlayacaksın” dediği belirtildi.