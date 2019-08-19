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Falcao: Artık Galatasaray'ın oyuncusuyum

Metz-Monaco maçında son anda kadrodan çıkarılan Falcao'nun Fransız yöneticilere, "Ben artık Galatasaray’ın futbolcusuyum. Bu maçta oynayıp riske giremem" dediği ortaya çıktı.

| Haber Merkezi
Falcao: Artık Galatasaray'ın oyuncusuyum
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Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz hafta Metz ile Monaco karşı karşıya geldi.

Kafilede olmasına rağmen son anda kadrodan çıkarılan Falcao'nun neden maçta oynamadığı belli oldu.

RİSKE GİRMEM

Golcü futbolcunun, kendisini ilk 11’de oynatmak isteyen Monaco yetkililerine, “Ben artık Galatasaray’ın futbolcusuyum. Bu maçta oynayıp riske giremem” diyerek olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

EVİNİ BOŞALTTI

Evine boşaltan Kolombiyalı golcünün otelde kaldığı ve iki güç içerisinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Falcao'nun Konyaspor maçında kadroda olması bekleniyor.

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