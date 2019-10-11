Falcao: Avrupa'nın en iyi taraftarı Galatasaray'da

Dünyaca ünlü golcü Falcao'nun Galatasaray'a transferi, dünya çapında yankılanmıştı. Yıldız forvet, UEFA'ya konuştu ve sarı-kırmızılı takıma dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Falcao'nun UEFA'ya verdiği röportajdan öne çıkanlar:

"REAL MADRİD'İ YENEBİLİRİZ"

Güzel bir oyunla Real Madrid'i yenmek istediklerini ifade eden Falcao, şöyle konuştu: "Biz hala şekillenmeye devam eden bir takımız. Çünkü transfer döneminin son anlarında yeni oyuncuların gelişiyle kadromuz tamamlandı. Evimizde oynadığımız PSG maçını kazanamadık ama bunun bizi düşürmemesi gerekiyor. Tam tersi olmalı. Bu oyuncu grubunun önümüzdeki maçlarda gerçekten heyecan yaratacak ve hedeflediğimiz başarılara ulaşacak kalitesi var.

Real Madrid'in üzerinde bazı soru işaretleri var ama sonuçta onlar Real Madrid. Müthiş oyunculardan kurulu bir ekip. Umarım takım olarak o maçlara kadar birbirimize daha alışmış ve daha güçlü olacağız. Çünkü iyi oynarsak ihtiyacımız ve isteğimiz olan sonuçları alabileceğimizi biliyoruz. Bu maçlar bizim için çok önemli olacak. Özellikle de evimizde oynayacağımız ilki... Bizim için o maçı kazanmak hayati önem taşıyacak. Real'deki gibi büyük oyunculara karşı oynamak her zaman ayrı bir motivasyondur. Bence her futbolcu için Real Madrid'e ve oyuncularına karşı oynamak heyecan vericidir. Umarım keyif alarak güzel bir oyun oynayacağız ve 3 puanı alacağız."





"BURADA OLMAK MUHTEŞEM BİR DUYGU"

"Başından beri burada olmak istedim." diyen 33 yaşındaki golcü, "Galatasaray, Türkiye'de devasa bir kulüp. Çok tutkulu büyük bir taraftar kitlesi var. Her zaman Türkiye'de şampiyonluk için mücadele ediyor ve Avrupa sahnesinde daha büyük bir ekip olmayı hedefliyor. Buraya gelmek benim için cazip bir meydan okumaydı. Bence burada birçok kaliteli oyuncu var ve burada iyi bir sezon geçireceğime inanıyorum. Gelme nedenim üzerinde çok düşünmedim çünkü daha en başından itibaren burada olmak istedim, Tanrı'ya şükürler olsun, fırsat geldi ve buradayım.

Burada olmak etkileyici bir duygu. Bence buradaki futbol tutkusu Güney Amerika'da gördüğümüze benziyor. Muhtemelen Avrupa'da gördüğüm en iyi atmosfer, muhteşem. 90 dakika boyunca desteğe devam ediyor, en ihtiyaç duyduğunuz anda sizi ateşliyorlar. Verdikleri destekle oyuncuları ileri itiyorlar. İçeride oynadığımız maçlardan keyif alıyorum ve taraftarımızı daha da coşturacak şeyler yapmak istiyorum." şeklinde konuştu.