Falcao, Beşiktaş derbisiyle ilgili konuştu

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Beşiktaş derbisinden önce yayıncı kuruluşa özel açıklamalarda bulundu.

"BU TİP MAÇLAR OYUNCULAR İÇİN HEYECAN VERİCİ"

Daha önce forma giydiği takımlarda Beşiktaş'a karşı 5 maça çıkan ve 4 golün altına imza atan Falcao, "Beşiktaş çok önemli bir rakibimiz! Porto, Atletico Madrid ve Monaco ile oynadığım dönemde kendilerine karşı mücadele ettim. Çok iyi oyunculara sahipler. Bizim için yarışta ilk sırayı alabilmek adına çok önemli maç. Bu tip maçlar oyuncular için heyecan verici. Kazanmamız gereken bu 90 dakika sonrasında iyi bir galibiyet almayı düşünüyoruz" dedi.

"LİGDE HATA PAYININ ÇOK DÜŞÜK OLDUĞU BİR DÖNEMDEYİZ"

Süper Lig'de hata yapma şansına sahip olmadıklarının altını çizen Falcao, "Ligde hata payının çok düşük olduğu bir dönem yaşıyoruz. Kişisel olarak her maça ayrı ayrı hazırlanıyorum ve ona göre motive oluyorum. Oyuncular için büyük maçlarda oynamak başlı başına bir motivasyon kaynağı. Zorlu bir süreçteyiz ve hataya yer yok. Bu yüzden dikkatli olup farkımızı göstermek zorundayız" şeklinde konuştu.

Radamel Falcao, daha önce Porto, Atletico Madrid ve Monaco formalarıyla 5 kez siyah-beyazlı takıma karşı forma giydi. 34 yaşındaki santrfor, bu maçlarda 4 kez gol sevinci yaşadı. 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

İşte o maçlar: