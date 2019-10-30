Falcao bugün de takımdan ayrı çalıştı

Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray, cuma günü sahasında ağırlayacağı Rizespor'u yenerek taraftarını mutlu etmek istiyor.
Çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda, 1 aydır takımdan ayrı idman yapan Kolombiyalı golcü Falcao, bugün de bireysel olarak çalıştı.
İşte kulüpten yapılan açıklama:
Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda gerçekleştirilen antrenmana, ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki pas oyunu oynandı.
Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Radamel Falcao, takımdan ayrı fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde özel bir çalışma gerçekleştirdi. Gribal enfeksiyon tedavisi tamamlanan Younes Belhanda, takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Galatasaray Futbol Takımı, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 17.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.