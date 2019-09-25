Süper Lig'de Galatasaray, cumartesi günü TT Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Zorlu derbide sarı-kırmızılı ekibin en büyük gol silahı Kolombiyalı yıldız Falcao olacak. Fatih Terim'in Fenerbahçe maçını düşünerek Malatya'da dinlendirdiği Falcao, büyük maçları boş geçmiyor.

ZORLU MAÇLARDA GOL ATIYOR

Yıldız golcü, Monaco ve Atletico Madrid formalarıyla derbi ve büyük maçlarda 17 gole imza attı.

Falcao, Monaco'da oynadığı dönemde Nice derbisinin yanı sıra PSG, Marsilya ve Lyon ağlarına toplamda 12 gol bıraktı.

33 yaşındaki Kolombiyalı, Atletico Madrid formasıyla ise Real Madrid ve Barcelona karşısında ter döktü. Atletico Madrid'in iki ezeli rakibine karşı 5 kez fileleri sarstı.

Falcao toplamda çıktığı 30 maçta ise 17 gol attı.

Fenerbahçe karşısında Türkiye'deki ilk derbi heyecanını yaşayacak olan Falcao'nun nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.