Falcao: Çok doğru karar vermişim

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao, imzayı attıktan sonra başkan Mustafa Cengiz'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret esnasında ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve takım kaptanı Fernando Muslera da hazır bulunurken, 4 isim kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan Radamel Falcao videosu

"ÇOK DOĞRU BİR KARAR VERMİŞİM"

"Havaalanından çok farklı ve yoğun duygularla ayrıldım" diyen Falcao şöyle konuştu: "İçeriye girmek istemedim hatta uzun dakikalar orada taraftarımızla birlikte olmak istedim. O yüzden ailemi de getirdim, Galatasaray’ın ne kadar büyük bir camia olduğunu bildiğim ve böyle bir karşılamanın olacağını tahmin ettiğim için tek gelmek istemedim. Ailem de burada olsun istedim, eşim ve çocuklarım da yanımda olsun istedim. Bir kez daha anladım ki çok doğru bir karar vermişim. Çok mutluyum.

Bu süreçte Başkanımız ve Abdurrahim Bey çok fazla uğraştılar. Yusuf Bey ve Fernando Muslera da aynı şekilde çok uğraştılar. Bugün bir kez daha gördüm ki verilen bütün çabalar ve benim dik duruşum boşuna değilmiş. İnanılmaz önemli bir ana tanıklık ettim, hayatımdaki en büyük anlardan biriydi belki de."