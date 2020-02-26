Falcao: Derbide Fenerbahçe'ye gol atmak çok önemli

Sezon başında beri sakatlıklar nedeniyle sorun yaşayan Radamel Falcao, 1-0 kazanılan Malatyaspor maçının son 10 dakikasında oyuna girmiş ve etkili performansıyla dikkat çekmişti.

Fenerbahçe derbisinde ise Adem Büyük'ten formayı kapan ve ilk 11'de sahaya çıkan Kolombiyalı golcü, attığı penaltı golüyle maçta Galatasaray'a 2-1 üstünlüğü getirmişti.

Derbide yaşadığı atmosferi hayatı boyunca unutamayacağını söyleyen Falcao, şu ifadeleri kullandı:

"BURAYA GELMEDEN ÖNCE FENERBAHÇE MAÇLARININ ÖNEMİNİ BİLİYORDUM"

"Buraya gelmeden önce Fenerbahçe maçlarının önemini biliyordum. Yaşadığınızda bunu daha iyi anlıyorsunuz. Kadıköy'de atmosferi, attığım penaltı golünü ve birçok kez başarılamayan 20 yıllık galibiyet hasretini sonlandırdığımız o anı hayatım boyunca unutamayacağım.

ŞAMPİYONLUK İÇİN GOLLERE DEVAM

Derbide attığı golle gerçek Galatasaraylı olduğunu da söyleyen Falcao, şöyle devam etti:

"Galatasaray forması giyiyorsanız, derbide Fenerbahçe'ye gol atmak çok önemli. Ben de bunu yaşadım ve çok mutluyum. Derbi zaferi beni daha da kamçıladı. Bundan sonra çok dikkat edeceğim. Artık sakatlık yaşamak istemiyorum. Her maçta gol atmak için sahada olacağım. Şampiyonluk istiyoruz ve ben bunun için terimin son damlasına kadar savaşmaya hazırım."