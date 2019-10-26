Falcao derbiye de yetişmiyor

Aşil tendonundaki ağrıları nedeniyle yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Falcao'nun Beşiktaş derbisinde de oynayamayacağı öğrenildi.

Takımdan ayrı olarak idman yapan Kolombiyalı golcünün asıl rahatsızlığının aşil tendiniti olduğu ortaya çıktı.

TEDAVİ DİNLENME ODAKLI

Konuyla ilgili konuşan uzmanlar ise bu tür rahatsızlıklarda tedavinin dinlenme odaklı olduğunu söylüyor.

AĞRI KESİCİLERLE OYNAYABİLİR

Doktorlar, Falcao'nun ağrı kesicilerle oynayabileceğini ancak bunun ilerleyen dönemler için büyük bir risk taşıdığını belirtti.

Yani golcü futbolcu eğer oynamak için kendisini zorlasaydı aşil tendonu kopabilirdi.

AŞİL TENDİNİTİ NEDİR?

Aşil tendiniti, aşil kirişlerinin aşırı kullanımı sonucunda ortaya çıkan yaralanmadır. Genellikle sporcularda görülen bir durum olan aşil tendiniti, tendonun ani şekilde zorlanması veya aşırı kullanılmasına bağlı olarak gelişen iltihabi bir hastalıktır.