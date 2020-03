Falcao: Fenerbahçe derbisiyle bağlarımız güçlendi

beIN Sports'a konuşan Radamel Falcao, kariyerinde önemli derbiler oynadığını hatırlattı.

Arjantin'de River Plate-Boca Juniors, Portekiz'de Benfica-Porto ve İspanya'da Atletico Madrid-Real Madrid rekabetlerinde forma giydiğini vurgulayan Kolombiyalı santrfor, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini farklı ve güzel olarak nitelendirdi.

"FENERBAHÇE GALİBİYETİ, TAKIMIN BAĞLARINI GÜÇLENDİRDİ"

Türkiye için derbinin büyük önem taşıdığını belirten Falcao, "Fenerbahçe'yi sahasında yenme fırsatını bulduk. Bu maç takımın bağını kuvvetlendirdi ve gücünü gösterdi. Uzun süredir kazanamama serisine sahiptik. Kazanmamız için mutlaka gole çevirmem gereken bir penaltının başındaydım. Konsantre oldum. Gol atma hedefimin olması bana o an için büyük bir sorumluluk yükledi." ifadelerini kullandı.

Gelişim için hala zamanı olduğunu aktaran Falcao, "Sezonun ilk yarısında çok maç kaçırdım. Bu benim için daha iyi bir şekilde geri dönme adına bir hedef oldu. Her maç üzerine daha fazlasını koyarak ilerliyoruz. Sadece ben değil takımdaki herkes hedefe kilitlenmiş durumda. Oyuncular olarak hep iç içeyiz. Yolumuza iyi bir şekilde devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"VAR SİSTEMİ HOŞUMA GİTTİ"

Falcao, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bence herkesin tartıştığı belirli bir pozisyonda devreye girerek doğru karara yönlendirmesi olumlu. Pozisyonlara dair yorumlar herkes için farklı olabilir. Siz farklı bir şey iddia edersiniz, ben farklı bir şey düşünürüm. Benim hoşuma giden bir sistem. Çünkü 2 santimle golün ofsayt olup olmadığı belirlenebiliyor. Bu sayede hiçbir oyuncu karara itiraz edemiyor. Gol çizgisi teknolojisi de pozisyonları daha belirgin ve daha anlaşılır hale getiriyor. Pozisyonların ağır çekimde gösterilmesi hakemlerin doğru karar vermesini zorlaştırıyor. Bence VAR sisteminde pozisyon tekrarları bu şekilde kullanılmamalı."

Sezon başında birçok yeni transferin takıma katıldığını ve uyum sorunu yaşanmasının doğal olduğunu belirten Falcao, ikinci yarıda ise gerçek güçlerini gösterdiklerini savundu.

"FATİH TERİM, TECRÜBELERİNİ YANSITAN BİR İSİM"

Şampiyonluk için birçok takımın aday olduğunu ve son haftaya kadar bu mücadelenin süreceğini bildiren Falcao, sözlerini Türk Telekom Stadı ve Fatih Terim hakkındaki görüşleriyle şöyle tamamladı:

"Türk Telekom, gerçekten özel bir atmosfere sahip. Dünyadaki en iyi statlardan birisinde oynuyoruz. Bu her maç için çok önemli. Takım olarak iyi oynamadığımız zamanlarda taraftarımız tezahüratlarıyla bize itici güç oluyor ve her zaman ihtiyaç duyduğumuz takım ruhunu yeniden canlandırıyor. Sezonun geride kalan kısmında bu güç bizi başarıya doğru yönlendirecektir. Fatih Terim, çok tecrübeli bir antrenör. Geçtiğimiz yıllarda çalıştığım farklı takımlardaki antrenörler tecrübelerini iyi bir şekilde kulübe ve oyunculara yansıtamıyordu. Fatih Terim bana başarılı olduğum dönemlerdeki antrenörleri hatırlattı. Her durumda sorumluluğu alan bir yapısı var. Son sözü söyleyerek futbolcularla teknik adam arasında oluşan durumları belirliyor. Uzun süreli tecrübeye ve futbol bilgisine sahip bir isim. Kulüp adına birçok başarıya imza attı. Birlikte hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Hedefler günden güne değişebiliyor. Takım arkadaşlarımla birlikte tek bir mutlak hedefimiz var, o da sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak."