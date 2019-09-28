Falcao: Fenerbahçe'ye gol atmanın önemini biliyorum

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takımın en büyük gol umudu olan Radamel Falcao, kritik derbi öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

"GERÇEK G.SARAYLI OLURSUN"

Golcü futbolcuyla hafta boyunca birçok kez görüşme yapan yönetim, 33 yaşındaki yıldıza "Fenerbahçe'ye gol atan gerçek Galatasaraylı olur" sözünü hatırlattı.

"F.BAHÇE'YE GOL ATMANIN ANLAMINI BİLİYORUM"

Yönetimden ve takım arkadaşlarından derbi hakkında bilgi alan Kolombiyalı forvet, "Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye atacağım gollerin anlamını biliyorum. Ülkemde de yayınlanacak olan maçta gol atmak istiyorum" dedi.

MONACO'DA OYNARKEN 2 GOL ATMIŞTI

Monaco'da oynarken Şampiyonlar Ligi ön elemesinde sarı-lacivertlilere karşı iki maçta da gol atan Kolombiyalı futbolcu, ayrıca Fransa'daki karşılaşmada bir de asist yapmıştı.