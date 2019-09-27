Falcao Fenerbahçe'ye odaklandı

Türkiye'deki ilk derbi heyecanını yaşayacak olan Radamel Falcao, Fenerbahçe'ye bileniyor.

Kolombiyalı yıldız, antrenmanlara takım arkadaşlarından önce gelirken, her idmanın ardından ekstra şut çalışması yapıyor.

Fiziki olarak takımın gerisinde olan Falcao bir yandan da salonda kendisi için fizyoterapist tarafından hazırlanan özel programı uyguluyor.

DERBİNİN ÖNEMİ HAKKINDA BİLGİ ALDI

Takımın Fenerbahçe derbileri konusunda en tecrübeli isimlerinden biri olan Fernando Muslera'nın da geçmiş maçlarla ilgili videoları Kolombiyalı forvete izlettirdiği öğrenildi. Falcao dev maçta hem teknik heyetin hem de taraftarların en büyük kozu durumunda.

9. DERBİSİ OLACAK

Kolombiyalı yıldızla alakalı AS Gazetesi detaylı bir dosya haber yaparak, Falcao’nun derbi tecrübelerini sıraladı. Golcü futbolcunun kariyeri boyunca oynadığı takımlarda çıktığı derbi klasikleri tanıtıldı.

River Plate formasıyla Boca Juniors’e, Atletico Madrid formasıyla Real Madrid’e, Porto formasıyla Benfica’ya, Monaco formasıyla Nice’e, Manchester United formasıyla Manchester City’ye ve Chelsea formasıyla Londra derbilerine çıkan Falcao, şimdi de Fenerbahçe’ye karşı mücadele verecek.