Falcao: Kadıköy'de Fenerbahçe'ye gol atacağım

Galatasaray'da Radamel Falcao, Fenerbahçe'ye bilenmeye başladı.
İki hafta önce Konyaspor deplasmanında sakatlanarak oyundan alının yıldız golcünün, uyluk adelesinde kanama olduğu saptanmıştı.
Bu sakatlık sonrası Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında formayı Adem Büyük'e bırakan Falcao, Galatasaray sağlık ekibinin yoğun çabasıyla Fenerbahçe derbisine yetiştirildi.
Tedavisi sona eren golcü oyuncu, tamamen iyileşerek saha çalışmalarına başladı.
MALATYA KARŞISINDA SÜRE ALABİLİR
Fatih Terim'in, Fenerbahçe derbisini düşünerek Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de şans vermeyi düşünmediği Kolombiyalı, Malatya temsilcisiyle oynanacak maçın ikinci yarısında süre alabilir.
Falcao'nun, Kadıköy'de ise ilk 11'de başlayacağı öğrenildi.
GOL SÖZÜ VERDİ
Derbi havasına iki hafta önceden girmeye başlayan Falcao, pazartesi günü Florya'da doğum gününü kutlayan kulüp çalışanları ve tesis personeline Fenerbahçe maçında gol atacağının sözünü verdi.
34 yaşındaki yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 9 Süper Lig karşılaşmasında 5 gol kaydetmişti.