Falcao, Galatasaray tercümanı Mert Çetin'i takibe aldı

Transferi yılan hikayesine dönen ve taraftarın merakla beklediği Falcao'dan bir hamle daha geldi. Yıldız futbolcu ınstagram hesabından Galatasaray'ın A takım tercümanı Mert Çetin'i takibe aldı.

BU HAFTA İSTANBULA GELMESİ BEKLENİYOR

Hafta sonu Metz ile oynanan lig maçının kadrosunda yer almayan Falcao'nun bu hafta içerisinde İstanbul'a gelmesi planlanıyor. Taraftar heyecanlı bir şekilde KAP açıklamasını beklerken Kolombiyalı, sosyal medyadan yine sarı kırmızılıları heyecanlandırdı.

Daha önce de Türkiye'den çeşitli isimleri takibe alan Falcao'nun bu hamlesi, Galatasaray'a daha da yakınlaştığı şeklinde yorumlandı.