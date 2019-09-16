Falcao, GS Store'da A harfini tüketti

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Falcao, geldiği gündem beri sarı-kırmızılı camianın en büyük gündemi.
FALCAO'YA İLGİ BÜYÜK
Kasımpaşa maçında attığı golle takımına 3 puan getiren yıldız futbolcu, ürün satışlarına da büyük katkı sağladı.
Falcao'nun GS Store'da satılan formalarını bitiren sarı-kırmızılı taraftarlar, daha önce aldıkları taraftar formalarına da Kolombiyalı futbolcunun adını yazdırıyor.
Yaşanan yoğunluğun ardından mağazalarda A harfi tükendi. Galatasaray cephesi, talebi karşılamak için ekstra mesai yapıyor.
Öte yandan Galatasaray'da Falcao'nun gelişinin ardından forma satışları kadar, 33 yaşındaki futbolcunun adına çıkarılan özel ürünlere de büyük ilgi gösterdi.