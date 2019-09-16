Falcao, GS Store'da A harfini tüketti

Beşiktaş'ta Lens'in Arap takımlarından gelen teklifleri reddettiği için Gazişehir maçının kadrosuna alınmadığı öğrenildi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yaz transfer döneminde golcü almayarak büyük hata yaptıklarını ifade etti.

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'i bu akşam Alanyaspor karşısında Manchester United gözlemcileri takip edecek.

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Yıldırım Demirören için Beşiktaş iddiası

Beşiktaş'ın eski başkanı Yıldırım Demirören'in yeniden siyah-beyazlı ekibe başkan olmak için çalışmalara başladığı ifade ediliyor.