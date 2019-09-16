Ensonhaber.com'a dön

Falcao, GS Store'da A harfini tüketti

Formalarının arkasına Falcao'nun adını yazdıran Galatasaray taraftarları, GS Store'da A harfini tüketti.

| Haber Merkezi
Falcao, GS Store'da A harfini tüketti
Yorum Yap

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Falcao, geldiği gündem beri sarı-kırmızılı camianın en büyük gündemi.

FALCAO'YA İLGİ BÜYÜK

Kasımpaşa maçında attığı golle takımına 3 puan getiren yıldız futbolcu, ürün satışlarına da büyük katkı sağladı.

Falcao'nun GS Store'da satılan formalarını bitiren sarı-kırmızılı taraftarlar, daha önce aldıkları taraftar formalarına da Kolombiyalı futbolcunun adını yazdırıyor.

Yaşanan yoğunluğun ardından mağazalarda A harfi tükendi. Galatasaray cephesi, talebi karşılamak için ekstra mesai yapıyor. 

Öte yandan Galatasaray'da Falcao'nun gelişinin ardından forma satışları kadar, 33 yaşındaki futbolcunun adına çıkarılan özel ürünlere de büyük ilgi gösterdi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM