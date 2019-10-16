Falcao hala kayıplarda

Galatasaray'da Falcao belirsizliği sürüyor...

Cuma günü sahasında Sivasspor'u ağırlayacak olan sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Kolombiyalı golcü kadroda yer alamayacak.

Resmi siteden bugünün antrenman notlarını paylaşan kulüp, Falcao'nun fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaptığını duyurdu. Tecrübeli oyuncuyla ilgili herhangi bir fotoğraf paylaşılmadı.

Falcao en son eşiyle birlikte Nusret'te yemek yerken görüntülenmişti.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Futbol A Takımımız, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu sekizinci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.

Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaşaltı Takımı’mız ile 11’e 11 taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Radamel Falcao ve Mario Lemina, fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaptı.

Christian Luyindama, kendisi için hazırlanan program dâhilinde kondisyona ve saha adaptasyonuna yönelik özel bir çalışma gerçekleştirdi. Emre Akbaba, kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde salonda kuvvete ve sahada topla adaptasyona yönelik bir çalışma uyguladı.

Takımımız, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 17.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi kampa girecek."