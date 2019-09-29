Falcao ilk derbisinde beklentileri karşılayamadı

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız transferi Falcao, henüz bekleneni veremedi. Çıktığı ilk maçta Kasımpaşa ağlarını sarsan Kolombiyalı golcü, daha sonra oynadığı karşılaşmalarda etkisiz görüntü sergiledi.

CEZA SAHASINDA İSTEDİĞİ TOPLARI ALAMIYOR

Attığı golle Kasımpaşa maçında takımına 3 puan getiren Falcao, Malatyaspor deplasmanında yedek soyunurken, son dakikada oyuna girdi ancak neredeyse topla buluşamadan karşılaşma sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve 0-0 sona eren Club Brugge mücadelesinde de takımla arasındaki bağlantı kopuk olan 33 yaşındaki forvet, gol yollarında başarılı olamadı.

Özellikle kanat oyuncuları Babel ve Feghouli'den beklediği topları alamayan Falcao, Fenerbahçe derbisinde kaleye şut atamadı.

Savunmaların arasında yıpranan deneyimli golcü, ceza sahasında topla buluştuğu tek pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.