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Falcao imzayı attı üçlü çektirdi

Galatasaray, yeni transferlerine görkemli bir törenle imzayı attırdı. Falcao'nun 3'lü çektirmesi geceye damga vururken, aynı anlarda Beşiktaş ile yapılan tartışmaya da gönderme niteliğinde oldu.

| Haber Merkezi
Falcao imzayı attı üçlü çektirdi
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Sarı-kırmızılılarda yeni transferler taraftarlarla buluştu. 

Galatasaray yönetimi Radamel Falcao ve diğer yeni transferler için toplu imza töreni düzenledi. 

Geceye Falcao'nun, taraftarlara üçlü çektirmesi damga vururken, bütün gözler yıldız oyuncunun üzerindeydi. 

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Üçlü Galatasaray'ındır" açıklamasından sonra başlayan tartışma yeni bir boyut kazandı.

BEŞİKTAŞ'TAN G.SARAY'A ÜÇLÜ GÖNDERMESİ 

Beşiktaş kulübünün Twitter'dan yaptığı paylaşımda Mustafa Cengiz'in açıklamasına göndermede bulunuldu.

Siyah-beyazlıların bu paylaşımı yaptığı sıralarda Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao'nun taraftarlara üçlü çektirmesi sarı-kırmızılı yönetim tarafından bu videoya cevap niteliğinde oldu. 

Falcao'dan taraftarlara üçlü- İZLE

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