Falcao İstanbul'a dönüyor

Emre Belözoğlu: Mülayim bir insan da diyemem kendim için

Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

1 Ersun Yanal, Zajc'ın biletini kesti Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulamayan Miha Zajc ile yollar ayrılıyor. Teknik direktör Ersun Yanal, Sloven futbolcunun devre arasında satılmasını istedi.

2 Abdullah Avcı takımın başında olacak Braga maçı öncesi viral enfeksiyon üzerinde gelişen süper enfeksiyona bağlı atipik pnömoni (zatürre) olan Abdullah Avcı, Portekiz'e gidememişti. Avcı, bu akşam takımının başında olacak.

3 Mesut'a saldıran Ashley Smith'i cezaevinde dövdüler Mesut Özil ve Sead Kolasinac’ın bulunduğu aracı soymaya çalışan iki saldırgandan biri olan Ashley Smith, cezaevinde dayak yedi.

4 Sumudica, muhabirlerin salondan ayrılmasına bozuldu Fatih Terim'in ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Sumudica, gazetecilerin salondan ayrıldığını görünce "Nereye gidiyorsunuz? Ben konuşacağım" diyerek isyan etti.

5 Marcao: 6-0'ı unutturduk Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Real Madrid hezimetini unutturmak için sahalara çıktıklarını ve bunu başardıklarını söyledi.

6 4 büyükler 10 Kasım'da Atatürk'ü andı 4 büyükler, Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümünü unutmadı. Anma mesajı yayınlayan Beşiktaş ve F.Bahçe, hangi takımlı tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

7 Barcelona ligde Messi farkıyla kazandı İspanya 1. Futbol Ligi'nin 13. haftasında Barcelona, sahasında ağırladığı Celta Vigo'yu 4-1 yenerken, Messi hat-trick yaptı.

8 Çağlarlı Leicester, Mesutlu Arsenal'i devirdi İngiltere Premier Lig'de Leicester City, sahasında Arsenal'i 2-0 yenerek zirve yarışını sürdürdü.

9 Fatih Terim: Acaba kendilerini Antep'e mi sakladılar dedim Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, deplasmanda 2-0 kazandıkları Gaziantep maçı sonrası 'Acaba Antep'e mi sakladılar kendilerini?' dedi.