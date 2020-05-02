Burak Yılmaz: Çin'den daha çok hastalık gelir

1 Falcao karantinada yemek yapmaya devam ediyor Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada mutfaktan çıkmayan Radamel Falcao, bu kez ailesiyle birlikte barbekü yaptı.

2 Donk'un sözleşmesi uzatılıyor Galatasaray yönetimi, Donk'un sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı. 2.2 milyon euro maaş alan Hollandalı futbolcunun yeni sezondaki ücreti ise 1.2 milyon euro olacak.

3 Ronaldo adasını keşfe çıktı Ülkesi Portekiz'den bir ada satın aldığı söylenen Cristiano Ronaldo, yaptığı paylaşımla bu iddiaları doğruladı.

4 4 büyüklerin eski futbolcularının son halleri Bir dönem 4 büyüklerde forma giyen eski futbolcuların şimdiki halleri...

5 Başakşehir, Emre Demir'i transfer ediyor Başakşehir, Kayserispor'un 16 yaşındaki genç yeteneği Emre Demir ile büyük oranda anlaştı. Turuncu-lacivertliler, Kayseri ekibinin kararını bekliyor.

6 Mert Hakan ile Emre Kılınç Galatasaray'ı saklamıyor Fatih Terim ile görüşen Mert Hakan ile Emre Kılınç'ın, "Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye gelin diye bize baskı kuruyor ancak biz size söz verdik" dedikleri öğrenildi.

7 Veliaht Prens Selman'a Amerika'dan rakip çıktı 300 milyon pounda Newcastle United'ı satın almaya hazırlanan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a rakip çıktı. ABD'li televizyoncu Henry Mauriss, İngilizlere 350 milyon pound teklif etti.

8 Hoca arayan Fenerbahçe, koronavirüse takılıyor Görüştüğü hocalar arasında Nenad Bjelica'yı ilk sıraya koyan Fenerbahçe yönetimi, Hırvat hocayı İstanbul'a davet etti. Ancak 14 günlük karantina süreci işi sıkıntıya soktu.

9 Gökhan Gönül: Ayrılmayı düşünmüyorum Son günlerde Fenerbahçe'ye geri döneceği söylenen Gökhan Gönül, çıkan bu iddiaları yalanladı. 35 yaşındaki futbolcu, "Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum" dedi.