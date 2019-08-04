Falcao: Kariyerim için çok önemli teklifler aldım

Sarı-kırmızılı ekibin bir süredir transferi için yoğun mesai harcadığı Kolombiyalı oyuncu, dün Sampdoria ile oynanan hazırlık maçında attığı golle takımı Monaco'ya galibiyeti getiren isim oldu.

İYİ TEKLİFLER ALDIM

Karşılaşma sonrası geleceği hakkında soruları yanıtlayan yıldız forvet, "Monaco yeni bir sözleşme teklifinde bulunmadı. Bu yüzden geleceğimi ve ailemi düşünmem gerekiyor. Gelen teklifleri inceliyorum. Bunlar kariyerim için iyi fırsatlar" dedi.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYORUM

Bir muhabirin "Galatasaray ve Valencia'nın teklifleri var, tercihin ne?" şeklindeki sorusunu "Şu an teklifleri değerlendiriyorum. Bir profesyonel gibi davranacağım ama bütün bunların çabuk bir şekilde çözülmesini istiyorum" diyerek cevapladı.

AİLEMİ DÜŞÜNMELİYİM

"Kulüpten bedavaya ayrılmak için Ocak ayına kadar beklemeyi düşünüyor musun?" sorusuna ise Falcao: "Hayır, şu anda iyi teklifler var. Başkan kalmamı istiyor ama dediğim gibi sözleşmemin bitmesine 1 yıl kaldı ve ailemi düşünmeliyim. Kariyerim için çok önemli teklifler aldım" cevabını verdi.