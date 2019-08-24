Falcao Monaco yönetimiyle görüşme yaptı

Basına ilk olarak 6 Temmuz'da düşen Falcao transferi, aradan geçen 49 güne rağmen henüz gerçekleşmedi.

Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov'un ''Falcao'nun kalmasını istiyoruz'' açıklamasının üzerine Kolombiyalı golcünün harekete geçtiği öğrenildi.

Fransa'nın L'Equipe gazetesinin haberine göre Galatasaray ile 3 yıllık anlaşma yapan yıldız futbolcu, Monaco yönetimiyle görüşüp ayrılmak istediğini iletti.

"G.SARAY'A SÖZ VERDİM"

33 yaşındaki golcü, "Galatasaray'la anlaştım ve onlara bir söz verdim" diyerek transfer için yönetimden kolaylık sağlamasını istedi.

Falcao, Instagram'dan son yaptığı paylaşımda sarı ve kırmızı bayrakları kullanmış ve Galatasaray'a gitmek istediğini bir kez daha açık şekilde göstermişti.