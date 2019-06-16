Falcao: Resmi teklif almadım

Radamel Falcao, Kolombiya'nın Arjantin'i 2-0 mağlup ettiği maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcu, "Çıkan transfer iddialarını duydum. Brezilya futbolu oldukça önemli ancak şu an tamamen Copa America'ya odaklanmış durumdayım." dedi.

Flamengo ve Palmeiras'tan teklif alıp almadığına dair gelen soruya Falcao, "İki büyük takım. Ancak, bana gelen resmi bir teklif yok. Benim ismimin böyle kulüplerle anılması büyük onur. Belki bir gün, gelecekte gerçekleşir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Monaco ile 2020'ye kadar kontratı olan Radamel Falcao'nun adı zaman zaman Türk kulüpleriyle de anılıyordu. 33 yaşındaki yıldız, geçen sezon 39 resmi maçta 16 gol atmayı başardı.