Falcao saha çalışmalarına başladı

Sarı kırmızılılarda sakat olan iki isimden Saracchi ile Falcao'dan haber geldi.

İki isim de ligin 19. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanmıştı.

Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden duyurulan İdman raporu'ndan şunlara yer verildi:

"Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam oynanan Türkiye Kupası maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise salonda core ve denge hareketleri ile idmana başladıktan sonra sahada interval koşu gerçekleştirdi. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı.

Marcelo Saracchi, tamamlanan tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada adaptasyon ve koordinasyon çalışması yaptı.

SAHADA KOŞU ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Radamel Falcao, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladı.

Takımımız, Kasımpaşa karşılaşması öncesindeki son antrenmanını Cumartesi günü yaptıktan sonra Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek."