Falcao: Şampiyonluğun en önemli favorisiyiz

Radamel Falcao, Avrupa'ya veda ettikleri 5-0'lık PSG mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Falcao, "Maça iyi başladık ama bu seviyede, böyle bir takıma karşı bir konsantrasyon kaybında cezalandırılıyorsunuz" dedi.

"YÜZDE YÜZ HAZIR DEĞİLİM"

"Fiziksel durumun nasıl?" sorusunu yanıtlayan Kolombiyalı santrfor, "Şu an için yüzde yüz hazır değilim. Sahalardan 2 ay uzak kaldım. Bu şekilde oynayarak daha iyi olacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUĞUN EN ÖNEMLİ FAVORİSİYİZ"

Falcao, "İki hedefimiz kaldı; lig ve Türkiye Kupası. Galatasaray olarak bu iki kupanın da en önemli favorisiyiz. Düzeltmemiz ve daha iyi yapmamız gereken şeyler var. Mutlu sona ulaşan taraf biz oluruz umarım." şeklinde konuştu.