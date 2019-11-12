Transferi Türkiye'de olay yaratan sarı-kırmızılı ekibin dünyaca ünlü golcüsü Falcao, yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Galatasaray formasını son olarak 1 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG maçında giyen 33 yaşındaki forvet, 40 günü aşkın süredir takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'da bir süre tedavi olduktan sonra İspanya'ya özel doktorunun yanına giden ve yaklaşık 10 gündür çalışmalarına İspanya'da devam eden Falcao, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaraylıları heyecanlandırdı.

Falcao: Sıkı çalışıyorum - VİDEO

FALCAO'DAN DÖNÜYORUM MESAJI

Antrenman görüntülerinden oluşan 1 dakikalık video paylaşan Falcao, "Sıkı çalışıyorum" notunu düştü.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran videoya, binlerce yorum ve beğeni yapıldı. Galatasaraylı taraftarlar, özellikle Andone'nin de uzun sürecek sakatlığından dolayı Falcao'nun bir an önce dönmesini dört gözle bekliyorlar.

Öte yandan Kolombiyalı golcünün, 22 Kasım'da oynanacak olan Başakşehir maçında sahada olacağı belirtiliyor.