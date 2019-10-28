Falcao, takımdan ayrı çalıştı

Galatasaray'da Radamel Falcao belirsizliği devam ediyor.

Süper Lig'de dün akşam Beşiktaş'a kaybeden sarı-kırmızılı takım, bu sabah yaptığı antrenmanla Rizespor maçının hazırlıklarına başladı. Falcao, yine takımdan ayrı çalıştı.

NE ZAMAN DÖNECEĞİ BELLİ DEĞİL

Galatasaray resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Falcao'nun tedavisinin sürdüğünü ve sahalara dönüş süresinin kesinleşmediğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şöyle:

"UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Paris Saint-Germain maçının ardından aşil tendonunda zorlanmaya bağlı ağrı şikâyetleri oluşan ve aşil tendinopatisi teşhisi ile tedavisine başlanan oyuncumuz Radamel Falcao’nun çalışmaları, fizyoterapistlerimiz ve kondisyonerlerimiz gözetiminde takımdan ayrı devam etmektedir.

Aşil tendonunda hassasiyet, ayak bileği kemiğinde ve yumuşak dokusunda ödemi bulunan ve fizik tedavisi süren oyuncumuzun sahaya dönüş zamanı için günlük yapılan klinik değerlendirmeler neticesinde karar verilecektir."

Son olarak 1 Ekim'de PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında forma giyen Falcao, 27 gündür sakatlığını atlayamadı. Kolombiyalı forvet, bu sezon 5 maçta oynarken 1 gol attı.